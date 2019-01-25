Происшествия

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34Вести.Ru вчера в 20:03

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии. По его словам, во время полета была облачность.
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Источник: спасенный штурман Су-34 рассказал о моменте столкновения самолетов

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах.
ТАССвчера в 19:38

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Спасенный штурман Су-34 рассказал подробности столкновения двух истребителей

URA.Ru00:00

Выживший штурман описал момент столкновения двух Су-34

News.ruвчера в 23:54

Источник: спасенный штурман Су-34 рассказал о моменте столкновения самолетов

ТАССвчера в 19:38

Спасенный летчик рассказал о моменте столкновения двух Су-34

Взгляд.рувчера в 20:56

«Видел купол командира»: Выживший штурман рассказал о столкновении Су-34

Царьградвчера в 20:33

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

Вести.Ruвчера в 20:03

Выживший после крушения Су-34 штурман рассказал о столкновении истребителей

Газета.Ruвчера в 23:40
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Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Балашихе

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Шесть больниц в Иркутске эвакуированы из-за угрозы минирования

Пациентов по меньшей мере шести больниц эвакуировали в Иркутске из-за сообщений о «минировании», сообщили в региональном Минздраве.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Неизвестные напали на полицейских в Нальчике

Четверо вооруженных преступников напали на сотрудников полиции в Нальчике.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала прекращены

Полиция острова Гернси прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором был аргентинский футболист Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Прокуратура Приморского края выявила нарушения после пожара в средней школе №33 Владивостока, который произошел в четверг.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

На юго-западе Москвы столкнулись скорая и такси

Автомобиль такси и скорая помощь столкнулись на юго-западе Москвы, три человека пострадали, рассказали РИА Новости в четверг в пресс-службе госавтоинспекции столицы.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Брянский облсуд оправдал обвиняемых по делу о контрабанде 42 т мака

Обвиняемые, как полагали следователи, ввезли в Россию 42 т кондитерского мака, содержащего наркотические вещества.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену

Следственный комитет начал проверку скандального инцидента в Новосибирске: посетитель больницы избил врача-травматолога.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане

Двое детей погибли и один пострадал в результате столкновения автомобиля с фурой на участке трассы Казань - Ульяновск в Татарстане.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Твери пропали трое несовершеннолетних детей

Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд «Сова» сообщил о том, что в Твери пропали трое несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:17
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Су-34
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
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