Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34Вести.Ru вчера в 20:03

Спасенный штурман одного из экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся 18 января над Японским морем, рассказал о моменте аварии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах.

с чего всё началось

По информации источника в силовых структурах, спасенный штурман одного из столкнувшихся над Японским морем истребителей-бомбардировщиков Су-34 рассказал о моменте аварии. По его словам, во время полета была облачность.

Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34

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