Происшествия

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на полеЧемпионат вчера в 06:26

«Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэл стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба. Напомним, 28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине.
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Умер журналист, выживший при крушении самолета «Шапекоэнсе»

Советский спортвчера в 06:59

Журналист, выживший при крушении самолета с «Шапекоэнсе», скончался от инфаркта, играя в футбол

Sports.ruвчера в 08:46

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Газета.Ruвчера в 06:28

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Чемпионатвчера в 06:26

Скончался журналист, выживший в авиакатастрофе с ФК «Шапекоэнсе»

Матч ТВвчера в 06:22

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

РИА Новостивчера в 05:50

Журналист, выживший после крушения самолета «Шапекоэнсе» в Колумбии, умер от сердечного приступа

Спорт-Экспрессвчера в 06:53
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Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено вчера в 16:54
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 02:50
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов

ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Москве проверяется информация о похищении директора гостиницы

Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют информацию о том, что ночью в четверг, 28 марта, был похищен директор гостиницы Moscow Holiday Hotel, которая находится на северо-западе Москвы.
Обновлено вчера в 21:24
Транспорт

В Красноярске с 1 апреля закрывается автобусный маршрут № 35

В Красноярске с 1 апреля текущего года закрывается автобусный маршрут № 35 «СФУ – Академгородок».
Обновлено вчера в 23:00
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA

Обновлено вчера в 21:54
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе

Обновлено вчера в 22:54
Баскетбол

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»

"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно

Жительница Китая родила двух мальчиков-близнецов, которые, как выяснилось в результате теста ДНК, были зачаты от разных мужчин.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

В Красноярске через несколько дней стартует экономический форум

Ровно через три дня в нашем городе стартует уже 16-й Красноярский экономический форум. Впервые он пройдёт в формате саммита.
Обновлено 25 марта в 21:53
Кино

Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина

Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43
Гаджеты

Владелец назвал основные недостатки складного Samsung Galaxy Fold

Стали известны некоторые недостатки раскладного смартфона Samsung Galaxy Fold, который вскоре поступит в продажу.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс

"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие

В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Здоровье

Клинический фармаколог рассказал, каких лекарств не хватает в Петербурге

Что касается препаратов, которые надо докупать для Петербурга, то специалист озвучивает дефицит новой линейки «революционных» лекарств.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
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