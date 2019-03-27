Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на полеЧемпионат 06:26

«Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэл стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба. Напомним, 28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине.

Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на поле

Политика Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Шоу-бизнес Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие СМИ: в Алжире задержали террористов, планировавших совершить атаки во время митингов Трое членов террористической ячейки, планировавшие совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержаны в провинции Оран на северо-западе страны.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Культура Александринский театр объединили с Волковским театром в Ярославле Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин уверен, что культурный театральный комплекс создается не для формальной оптимизации, а для решения творческой задачи театров.

Политика Госдума и Совет Федерации не договорились по закону о хостелах Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли договориться по закону о запрете хостелов в жилых домах.

Политика Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Наука Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Спорт «Белогорье» выиграло волейбольный Кубок вызова Волейболисты «Белогорья» победили итальянскую «Монцу» во втором матче финала Кубка вызова и завоевали трофей.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Футбол Моуринью может стать наставником команды Головина Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.

Общество Откровенные фото девушки-педиатра вызвали горячие споры в соцсетях Одни посчитали снимки Анастасии недопустимыми для детского врача, другие, среди которых коллеги и родители маленьких пациентов, наоборот, высоко оценили фотосессию за красоту и эстетичность.