Происшествия
Выживший при крушении самолёта «Шапекоэнсе» журналист умер на полеЧемпионат 06:26
«Шапекоэнсе» уже выразил соболезнования в связи со смертью Хензела. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэл стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба. Напомним, 28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Политика
Киев заявил о планах России повлиять на выборы с помощью мигрантов
Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта.
Обновлено в 16:04
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено в 13:35
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
СМИ: в Алжире задержали террористов, планировавших совершить атаки во время митингов
Трое членов террористической ячейки, планировавшие совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержаны в провинции Оран на северо-западе страны.
Обновлено в 15:28
Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Обновлено в 07:09
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Культура
Александринский театр объединили с Волковским театром в Ярославле
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин уверен, что культурный театральный комплекс создается не для формальной оптимизации, а для решения творческой задачи театров.
Обновлено в 07:30
Наука
Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта
Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Политика
Госдума и Совет Федерации не договорились по закону о хостелах
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации не смогли договориться по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 11:29
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Наука
Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми
Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено в 08:36
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено в 06:24
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Спорт
«Белогорье» выиграло волейбольный Кубок вызова
Волейболисты «Белогорья» победили итальянскую «Монцу» во втором матче финала Кубка вызова и завоевали трофей.
Обновлено в 13:51
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Общество
Откровенные фото девушки-педиатра вызвали горячие споры в соцсетях
Одни посчитали снимки Анастасии недопустимыми для детского врача, другие, среди которых коллеги и родители маленьких пациентов, наоборот, высоко оценили фотосессию за красоту и эстетичность.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14