Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипажТелеканал 360° 08:12
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия. Он попросил «не травить» спасшихся, которые выносили с собой вещи.
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Выживший в трагедии мурманчанин Савченко - Прошу не травить тех, кто выбегал с сумками
Мурманский вестник05:26
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