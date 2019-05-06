Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипажТелеканал 360° 08:12

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия. Он попросил «не травить» спасшихся, которые выносили с собой вещи.
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Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

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