Происшествия
Выжившие вспоминают трагедию 2 мая в ОдессеКрасная весна 09:46
Своими воспоминаниями о трагических событиях, произошедших пять лет назад в Одессе, поделились гражданские активисты, выжившие при нападении на Дом профсоюзов 2 мая, передает РИА Новости.
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Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону.
— Юрий Диденко, российский пианистГазета.Ru 02:34
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