Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в ОдессеГазета.Ru 02:34

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости". На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов "антимайдана", пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Читать в источнике
Юрий Диденко
Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону.
— Юрий Диденко, российский пианистГазета.Ru 02:34

Подробнее о событии

В Одессе усилили охрану порядка в годовщину событий 2 мая 2014 года

РБК03:27

В Одессе в годовщину трагедии 2014 года полиция усилила охрану порядка

Аргументы и Факты04:21

5 лет со дня трагедии в одесском Доме профсоюзов

RT на русском01:48

В Одессе в годовщину трагедии в Доме профсоюзов усилили меры безопасности

Известия02:26

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии 2 мая

РИА Новости03:25

Делегация РФ на сессии ПА ОБСЕ призовет дать оценку трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

ТАСС03:26

В Одессе сегодня проходят акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов

Эхо Москвывчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Политика

Путин подписал закон об отвязке детских пособий от прописки

Как ранее писал News.ru, 28-летняя жительница Омска и два её сообщника осуждены за мошенничество при получении государственного пособия.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Общество

Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось

Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Происшествия

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Сотрудники Polymetal получили по опционной программе акции на $6,8 млн

Рыночная стоимость выданных акций составляет $6,8 млн на основе цены закрытия по состоянию на 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено 30 апреля в 03:26
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Футбол

У Икера Касильяса случился инфаркт

У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

Согласно "новому механизму определения регулируемой цены", разработанному "Нафтогазом" вместе с правительством Украины, с 1 мая стоимость газа для населения Украины снизилась до уровня 8247 гривен ($312) за тыс. куб. м. Это на 300 гривен меньше, чем раньше, пишет "Лента.ру".
Обновлено вчера в 06:18
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича

России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Единоборства

Следующий бой чемпиона мира по боксу Лебедева еще не назначен

Обновлено в 03:48
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Авто

Актер Алексей Панин из автомобилей предпочитает исключительно BMW

Известный актёр Алексей Панин предпочитает из автомобилей исключительно немецкий бренд BMW.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное