Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в ОдессеГазета.Ru 02:34
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости". На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов "антимайдана", пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
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