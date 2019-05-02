Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в ОдессеГазета.Ru 02:34
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости". На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов "антимайдана", пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
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Зашел и я туда именно потому, что видел много входящих женщин, пенсионеров, детей. Там был хаос. Там были простые люди, многие их них были вообще аполитичны и не поддерживали ни ту, ни другую сторону.
— Юрий Диденко, российский пианистГазета.Ru 02:34
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