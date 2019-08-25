Экономика

Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеГазета.Ru 08:42

В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza. Как выяснили эксперты, наибольшая доля просрочек по ипотеке зафиксирована на Алтае, в Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии и в Бурятии.
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с чего всё началось

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).
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