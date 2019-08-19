с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Наука Люди могут пассивно выкуривать пачку сигарет за день в мегаполисе Исследователи обнаружили, что повышенный уровень вредных веществ в городском воздухе, в частности озона, может привести к развитию эмфиземы так же быстро, как если бы человек выкуривал по пачке сигарет в день.

Происшествия Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Армия и оружие В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Транспорт Саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, передает ОТР. Там приземлился самолёт авиакомпании "Победа".

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Наука На Алтае нашли детское погребение в виде лодки Археологи нашли на Алтае, в могильнике Курайка III-IV веков, необычное детское захоронение, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН).

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.

Кино В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче» VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.

Футбол Букмекеры: 62% ставок сделано на победу «Спартака» над ЦСКА Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Спартака – 62% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 14% ставок, а на победу ЦСКА принято 24% ставок.

Происшествия Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.

Армия и оружие Командование ВСУ сделало удивительное сообщение о потерях Утром в понедельник, 19 августа, пресс-центр штаба «операции объединенных сил» распространил удивительное сообщение о потерях ВСУ на Донбассе.

Политика В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.