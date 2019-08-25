Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Проблема со своевременной выплатой ипотеки стоит наиболее остро в 44 российских регионах, сообщают «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza. Самая значительная доля просрочки по ипотеке фиксируется на Алтае, в Карачаево-Черкесии, в Бурятии, в Северной Осетии.

Выявлены регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке

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