Экономика
Выявлены регионы с наибольшей просрочкой по ипотекеИнтермонитор.ру вчера в 21:42
Проблема со своевременной выплатой ипотеки стоит наиболее остро в 44 российских регионах, сообщают «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza. Самая значительная доля просрочки по ипотеке фиксируется на Алтае, в Карачаево-Черкесии, в Бурятии, в Северной Осетии.
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Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza (есть у «Известий»).Известия24 августа в 17:02
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Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Комсомольская правдавчера в 04:19
Эксперты: ипотечные каникулы будут востребованы в республиках СКФО
Московский Комсомолецвчера в 08:30
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