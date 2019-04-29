Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03
По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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Политика
У Зеленского оценили инициативу о запрете Порошенко выезда за границу
В штабе новоизбранного главы Украинского государства Владимира Зеленского поддержали иск журналиста Александра Дубинского о запрете выезда за границу для пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, передает "Российский Диалог" со ссылкой на соответствующее заявление команды Зеленского в Facebook.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Авто
Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой
Обновлено в 04:57
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис
Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика
Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства
Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону
Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни
В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Грузия отказала во въезде российским байкерам
Обновлено в 07:41
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
Обновлено в 05:26
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.
Обновлено в 07:44
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти
Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29