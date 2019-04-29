Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03

По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РБК03:28

Жители каких регионов РФ могут позволить себе новое авто за 500 тысяч

Российская газета03:07

Уральцы возглавили ТОП-5 покупателей новых машин в России

SpeedMe00:58

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Известиявчера в 23:59

Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Life.ruвчера в 20:59

Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАНвчера в 20:06
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Кино

Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»

Обновлено в 07:26
Политика

У Зеленского оценили инициативу о запрете Порошенко выезда за границу

В штабе новоизбранного главы Украинского государства Владимира Зеленского поддержали иск журналиста Александра Дубинского о запрете выезда за границу для пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, передает "Российский Диалог" со ссылкой на соответствующее заявление команды Зеленского в Facebook.
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Диетологи назвали пять самых полезных перекусов

Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Авто

Jaguar Land Rover наградит водителей криптовалютой

Обновлено в 04:57
Происшествия

Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви

Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Экономика

«Экономическая бомба» устроит небывалый кризис

Экономисты отмечают, что рост мирового госдолга обусловлен политикой западных финансовых властей, которые активно печатают деньги для преодоления кризиса и усиления экономического роста.
Обновлено в 05:32
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Политика

Путин: россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства

Россияне и украинцы только выиграют, если у них будет общее гражданство. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

«Страшненькая»: Барановская рассказала о злых издевках подруг

Обновлено в 06:09
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Непале 10 человек умерли от неизвестной болезни

В Непале зафиксирована смерть не менее 10 человек от неизвестной болезни.
Обновлено в 07:15
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика

Грузия отказала во въезде российским байкерам

Обновлено в 07:41
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты

Организатор европейского тура певицы Светланы Лободы — компания Berin Iglesias Art — обратилась в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия с требованием взыскать с артистки несколько десятков миллионов рублей за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

Обновлено в 05:26
Спорт

Российская самбистка сломала в драке нос сопернице

Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Авто

Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено

Поставки отечественных автомобилей премиум-класса Aurus в салоны дилеров марки начнутся не в нынешнем году, как планировалось ранее, а только в следующем.
Обновлено в 07:44
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

В Кремле прокомментировали применение закона об оскорблении власти

Применение закона об оскорблении власти достаточно новое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле, как он реализовывается.
Обновлено в 06:00
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
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