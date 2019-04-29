Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03
По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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Музыка
Угрозы поступают дочери Алсу после скандала
Обновлено в 02:32
Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы
На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты
Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Samsung размышляет о собственном игровом сервисе для смартфонов Galaxy
Компания Samsung подала новый патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), который подразумевает сервис под названием PlayGalaxy Link.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Общество
Дмитрий Нагиев резко высказался о победе дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Нагиев особо отметил, что «ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно».
Обновлено в 04:11
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Политика
В Раде потребовали отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Россия должна отказаться от решения об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Старинный особняк, дорогие рестораны, аниматоры из другой страны: как звезды отмечают дни рождения детей
Порой обычный день рождения превращается в грандиозное мероприятия, о котором родители непременно рассказываются в социальных сетях.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе
Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Политика
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Политика
В Испании социалисты победили на выборах в парламент
Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы
Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%
Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Манукян призвал российских звёзд брать пример с Пугачёвой
Примадонна приняла четырёх исполнителей в элитном ресторане на Рублёвке, в котором недавно отмечала свой юбилей.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24