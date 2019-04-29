Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03

По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РБК03:28

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РИА Новостивчера в 18:28

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

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Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

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Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАНвчера в 20:06

Уральцы возглавили ТОП-5 покупателей новых машин в России

SpeedMe00:58
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Музыка

Угрозы поступают дочери Алсу после скандала

Обновлено в 02:32
Хоккей

«Айлендерс» – «Каролина». Ван Римсдайк и Мразек получили травмы

На 26-й минуте вратарь «Каролины» Петр Мразек при счете 0:1 травмировал нижнюю часть тела, отражая выход «Айлендерс» 2 в 1, и почти сразу отправился в раздевалку.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Большинство работодателей в России готовятся поднять зарплаты

Большинство российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты

Samsung размышляет о собственном игровом сервисе для смартфонов Galaxy

Компания Samsung подала новый патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), который подразумевает сервис под названием PlayGalaxy Link.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Общество

Дмитрий Нагиев резко высказался о победе дочери Алсу на «Голосе. Дети»

Нагиев особо отметил, что «ставить на ребенка как на скаковую лошадь — это неправильно».
Обновлено в 04:11
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:10
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Политика

В Раде потребовали отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Россия должна отказаться от решения об упрощенном порядке выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Старинный особняк, дорогие рестораны, аниматоры из другой страны: как звезды отмечают дни рождения детей

Порой обычный день рождения превращается в грандиозное мероприятия, о котором родители непременно рассказываются в социальных сетях.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Политика

Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ.
Обновлено в 01:48
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Дочь Рождественского назвала «Голос. Дети» школой лицемерия

Обновлено в 04:43
Финансы

Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%

Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Манукян призвал российских звёзд брать пример с Пугачёвой

Примадонна приняла четырёх исполнителей в элитном ресторане на Рублёвке, в котором недавно отмечала свой юбилей.
Обновлено вчера в 16:05
Авто

Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено вчера в 07:20
Автоспорт

Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом

Обновлено вчера в 12:24
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