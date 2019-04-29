Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03

По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль

Life.ruвчера в 20:59

Уральцы возглавили ТОП-5 покупателей новых машин в России

SpeedMe00:58

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

URA.Ru00:42

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Известиявчера в 23:59

Эксперты назвали регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РБК03:28

Покупка новой машины в РФ наиболее доступна жителям Ямала

ФАНвчера в 20:06

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

РИА Новостивчера в 18:28
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Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Обновлено в 04:09
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:35
Политика

Глава Еврокомиссии считает, что Польша не будет выходить из ЕС

Жан-Клод Юнкер назвал Польшу примером для стран Центральной Европы Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что Польша в ближайшее время не выйдет из Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу

Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 04:58
Религия

Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Недвижимость

ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес

В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой

Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Ростове разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Обновлено в 03:19
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Организатору «Нового величия» дали 2,5 года колонии

Молодого человека признали виновным в создании экстремистского сообщества. Суд назначил Ребровскому 2,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 05:10
Автоспорт

Риккардо и Квят вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана

Даниэль Риккардо и Даниил Квят были вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана в связи с тем, что стали участниками инцидента по ходу гонки.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Авто

Jaguar Land Rover будет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:03
Общество

Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности

Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight.
Обновлено в 02:09
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
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