Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилейМосковский Комсомолец 03:03
По данным исследования РИА Новости, большинство жителей ЯНАО, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей (52,2 до 66,5%) могут позволить себе приобретение нового автомобиля не дешевле 500 тысяч рублей.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
Life.ruвчера в 20:59
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Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
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Подавляющее число опрошенных (70%) продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний (в основном из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса), 5,3% компаний не планируют повышать зарплаты своим сотрудникам вообще.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
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Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
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Глава Еврокомиссии считает, что Польша не будет выходить из ЕС
Жан-Клод Юнкер назвал Польшу примером для стран Центральной Европы Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что Польша в ближайшее время не выйдет из Европейского союза, пишет ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Обновлено в 04:18
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Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
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Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу
Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
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Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
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ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Ростове разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку
Обновлено в 03:19
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Организатору «Нового величия» дали 2,5 года колонии
Молодого человека признали виновным в создании экстремистского сообщества. Суд назначил Ребровскому 2,5 года колонии общего режима.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Риккардо и Квят вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана
Даниэль Риккардо и Даниил Квят были вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана в связи с тем, что стали участниками инцидента по ходу гонки.
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Общество
Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности
Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight.
Обновлено в 02:09
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
На Шри-Ланке запретили носить закрывающую лицо одежду
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в воскресенье, 28 апреля, подписал распоряжение, которое запрещает носить предметы одежды, закрывающие лицо.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35