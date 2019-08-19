с чего всё началось

В среднем по России значение доступности бензина для населения составило 926 литров.

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Происшествия В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.

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Авто «Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.

Футбол Букмекеры назвали ЦСКА фаворитом в дерби со «Спартаком» Букмекер Pinnacle фаворитом матча называет ЦСКА, предлагая на их победу коэффициент 2.4.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

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