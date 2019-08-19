с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Авто Седан Aurus Senat подешевел на 10 миллионов рублей Сразу после презентации новых Aurus Senat, которые будут предлагаться в кузове седан и лимузин, стало известно, что минимальная стоимость седана составит 18 млн рублей.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Технологии Google проанализировал покупки россиян в интернет-магазинах Одежда и обувь остается самыми популярными товарами для покупки в интернете среди российских пользователей, отмечается в совместном исследовании Google, Ipsos и Kantar TNS.

Политика Путин прокомментировал инцидент под Северодвинском 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

Политика Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Происшествия Экс-главу пятигорского Газпрома осудят за мошенничество Материалы дела направлены в Пятигорский городской суд. Ранее на Ставрополье директор предприятия скрыл 30 миллионов рублей.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Экономика Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Политика Путин заявил о безальтернативности «Нормандского формата» Как передает РИА «Новости», на пресс-конференции перед переговорами российского и французского лидеров в форте Брегансон Эммануэль Макрон, что рассмотрит возможность проведения саммита в «нормандском формате» для обсуждения путей выхода из кризиса на востоке Украины.

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.

Происшествия В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала поклонникам об увлечениях сына Петра Как отметил 16-летний Петр, родители сразу «начинают дружить против него и находят, к чему можно привязаться».

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Гаджеты 29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.

Гаджеты 165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.

Происшествия В Испании погиб турист с ребенком Тело туриста нашли только через полтора часа после его пропажи. Известно, что супруги с сыном приехали на курорт из Франции.