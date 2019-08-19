Энергетика
Определены регионы России с самым доступным бензином для населенияРИА Новости 17:17
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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с чего всё началось
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.РИА Новости17:17
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Политика
Посол Украины в ЕС заявил о потере Украиной признаков государства
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Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
В Ульяновской области расследуется дело об убийстве семьи из пяти человек.
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Энергетика
«Газпром» добывает впрок
По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 18:14
Политика
Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.
Обновлено в 15:06
Космос
«Роскосмос» запатентовал новый способ маскировки космических спутников
Государственная корпорация "Роскосмос" запатентовала новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства.
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Обновлено в 13:55
Общество
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Обновлено в 21:43
Происшествия
Отколовшийся ледник посек каякеров на Аляске
Каякеры едва не погибли у берегов Аляски.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
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Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено в 18:06
Общество
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.
Обновлено в 21:31
Политика
В США планируют продлить лицензию для Huawei на 90 дней
Отмечается, что американское ведомство намерено продлить генеральную лицензию на 90 дней.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Представлена «умная» домашняя экосистема от LG в партнерстве с LUMI
Компания LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании с LUMI United Technology, работающей в сфере Интернета вещей (IoT) и решений для «умного» дома.
Обновлено вчера в 16:46
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
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Медики рассказали о вреде чеснока
Чеснок понижает давление и может вызывать раздражение слизистых оболочек глаза, это добавляет хронических гипотоников и людей с заболеваниями глаз в список тех, кому категорически противопоказан этот продукт.
Обновлено в 07:14
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Лётчикам, посадившим аварийный самолёт, присвоено звание Героев России
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин стали 22-м и 23-м Героями России-свердловчанами. Звание Героя России было учреждено 20 марта 1992 года.
Обновлено 16 августа в 10:29
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Здоровье
Какие продукты нельзя есть детям, рассказали врачи
Медики рассказали, какую еду нельзя есть детям.
Обновлено в 18:50
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Экономика
Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%
За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено в 17:53