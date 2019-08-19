Энергетика

Определены регионы России с самым доступным бензином для населенияРИА Новости 17:17

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
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с чего всё началось

Определены регионы России с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня. Аутсайдеры Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа.
РИА Новости17:17

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Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина для населения

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