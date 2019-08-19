с чего всё началось

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л). Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

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Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.

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Интернет В клавиатуру Google добавили 25 российских языков Сообщается, что на данный момент виртуальная клавиатура Google Gboard обладает поддержкой более четырех сотен языков мира, а также целый комплекс функций, которые призваны существенно упростить процесс набора текста.

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Происшествия В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.

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