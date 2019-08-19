Экономика

Определены регионы России с самым доступным для населения бензиномRT на русском вчера в 22:26

Больше всего бензина по стране на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2 080 л), Москвы (1 798 л) и Ненецкого автономного округа (1 609 л). Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
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с чего всё началось
К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся
 Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).
РБКвчера в 20:09

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Составлен рейтинг регионов России по доступности бензина

РЕН ТВ00:40

Опубликован рейтинг регионов по доступности бензина для населения

URA.Ruвчера в 20:00

Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина

Коммерсантъвчера в 22:18

Определены регионы России с самым доступным для населения бензином

RT на русскомвчера в 22:26

Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином

РБКвчера в 20:09

Названы регионы России с самым доступным бензином

Телеканал 360°вчера в 18:45

Определены регионы России с самым доступным бензином

РИА Новостивчера в 17:17
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Обновлено в 03:26
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

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Обновлено в 04:20
Футбол

Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»

Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В Германии 12 беженцев пострадали при пожаре в общежитии

Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 03:54
Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено вчера в 07:49
Транспорт

Наталья Котова поручила ускорить темпы дорожных работ в Челябинске

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила подрядчику по ремонту дорог в Челябинске, компании «Нижавтодорстрой», перейти на работу в круглосуточном режиме.
Обновлено в 02:49
Финансы

Сверхдоходы Фонда Национального Благосостояния России начали делить

Спор по направлению денег ФНБ начался в июле 2019 года, тогда, когда объем его сверхдоходов стал выше 7,2% ВВП России.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Вашингтон ведет переговоры с окружением Мадуро

Представители Соединенных Штатов ведут тайные переговоры с ближайшим окружением законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 02:51
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Обновлено вчера в 11:27
Интернет

В клавиатуру Google добавили 25 российских языков

Сообщается, что на данный момент виртуальная клавиатура Google Gboard обладает поддержкой более четырех сотен языков мира, а также целый комплекс функций, которые призваны существенно упростить процесс набора текста.
Обновлено в 04:41
Футбол

Месси восстановился после травмы

Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Обанкротившегося Сергея Жигунова обвиняют в мошенничестве

Обновлено в 04:24
Политика

Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию

Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.
Обновлено в 03:30
Происшествия

На северо-западе Москвы ограбили храм

Обновлено в 03:57
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек

Автобус и пять легковых автомобилей столкнулись в понедельник в центре Саратова, сообщили РИА Новости в областной службе спасения, пострадали, по предварительным данным минздрава области, девять человек.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю свою семью

В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Обновлено в 01:54
Футбол

Евсеев сказал 16 слов на пресс-конференции после победы над «Ростовом»

Пресс-конференция главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» получилась очень короткой.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено 17 августа в 11:54
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
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