с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Экономика «Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.

Общество Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками.

Общество Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Политика Дания отказалась продавать Гренландию США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Технологии Вы могли это пропустить: дата запуска Bakkt и опровержение Майка Тайсона Глава Bakkt назвала дату запуска Bitcoin-фьючерсов Платформа Bakkt от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE получила разрешение на запуск от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.

Финансы Официальный курс евро взлетел на 73 копейки Официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России.

Происшествия Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.

Общество Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу» Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.

Общество Москвичам пообещали в среду до 30 градусов тепла Гидрометцентр ожидает, что к середине текущей недели в столичном регионе потеплеет до 26-28 градусов днем, в среду столбик термометра может подняться до плюс 30.

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Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.

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Политика Во Франции выступили за отмену санкций ЕС против России Национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания Фабьен Руссель считает, что санкции Евросоюза в отношении России нужно отменить, а экономические отношения вернуть на прежний уровень.