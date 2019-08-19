с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании Посол Афганистана в Испании подвергся в воскресенье нападению с целью ограбления на улице в Барселоне.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.

Театры Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Шоу-бизнес Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем Экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем- словенским музыкантом Сашо Кузмановичем после шести лет брака.

Гаджеты Глава Xiaomi намекает на возможную дату презентации Redmi Note 8 Пользователи сети спросили представителя компании возможна ли презентация телевизора Redmi совместно с новым Redmi Note 8. Глава Xiaomi ответил на вопрос смайликами, а среди них был и смайл с поднятым вверх пальцем.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил всю свою семью Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.

Театры Курентзис вернется только на фестиваль Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.

Наука На Алтае нашли детское погребение в виде лодки Археологи нашли на Алтае, в могильнике Курайка III-IV веков, необычное детское захоронение, сообщается в пресс-релизе Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН).

Экономика Минимальный размер оплаты труда повысят В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Происшествия В ДТП на Московской пострадали восемь человек Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.

Футбол «МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел 29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Футбол Тихонов: «„Спартак“ - фаворит в дерби с ЦСКА» В преддверии центрального матча шестого тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА бывший футболист красно-белых Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры, подчеркнув, что именно свою бывшую команду считает фаворитом противостояния.

Политика Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.

Армия и оружие Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Финансы Курс доллара снизился до 66,33 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.