Наука
Выявлены первые признаки болезни ПаркинсонаГазета.Ru 06:20
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона. Об этом сообщает Medicalxpress.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
Стрелки принесли России первое золото Европейских игр
Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
Обновлено в 05:59
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Путин объяснил, почему чиновникам нельзя снижать зарплату
Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что при резком снижении зарплат министров и чиновников страна может лишиться квалифицированных специалистов.
Обновлено 20 июня в 08:28
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено 20 июня в 15:23
Политика
Судить всех виновных. Путин прокомментировал дело журналиста Голунова
Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии.
Обновлено 20 июня в 12:42
Здоровье
Более 100 врачей побывали на первой сирийской Международной конференции по рассеянному склерозу
Доктор Анас Джоухар, глава Сирийской ассоциации нейробиологов, сказал, что цель конференции — пролить свет на последние достижения в диагностике РС, которые, в свою очередь способствуют диагностики болезни на раннем этапе.
Обновлено в 03:00
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
«Похожа на уточку»: губы Ирины Дубцовой стали еще больше
«Прям на уточку похожа», «теперь вы стали копией всех звезд шоу-бизнеса», «зачем такие пельмени», - сыпались комментарии от фолловеров.
Обновлено в 04:00
Общество
На Мамаевом кургане открыли памятник героям-чеченцам
Обновлено в 03:51
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Во Владивостоке произошла стрельба на парковке
В Первомайском районе Владивостока произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 03:46
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию
По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Оторванную мужскую руку выловили в Кронштадте
Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Спорт
Вторые Европейские игры в Минске объявлены открытыми
Обновлено вчера в 17:34
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17