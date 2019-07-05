Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредитокВести.Ru 03:51

Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах. Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.
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Эксперты обнаружили приложение для Samsung, ворующее данные кредиток

РИА Новостивчера в 23:26

Пользователям смартфонов Samsung предложили купить бесплатное обновление

РБК04:38

Специалисты выявили новое мошенническое приложение для Android

Известия01:13

Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток

Газета.Ru09:55

Более 10 миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, скачав приложение

РЕН ТВвчера в 14:25

Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами мошенников

Lenta.ruвчера в 13:50

Фейковое приложение для Samsung установили 10 млн пользователей Android

Anti-Malware.ruвчера в 01:47
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера

Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Иркутской области сократилось число пропавших без вести при паводке

Обновлено в 09:26
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Американский журналист восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

Обновлено в 08:34
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

Ранее сообщалось, что Власти Москвы проводят научные исследования и изучают международный опыт для решения проблемы "нашествия лис" в жилые районы, план действий может быть разработан в течение года.
Обновлено вчера в 11:40
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Футбол

Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Новое соглашение 23-летнего игрока рассчитано до 2024 года.
Обновлено в 09:38
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров

В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Авто

В России появился новый минивэн Toyota Hiace

Пресс-служба компании Toyota объявила о старте продаж обновленного минивэна Hiace.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
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