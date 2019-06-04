Экономика

Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупцииLenta.ru вчера в 22:26

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
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Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.
Коммерсантъвчера в 18:39

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Эксперты определили связь между размерами государства и уровнем коррупции

Международный антикоррупционный портал03:38

Всемирный банк установил связь между размером страны и уровнем коррупции

Ruposters.ru01:43

Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции

Коммерсантъвчера в 18:39

Чем крупнее страна, тем выше уровень коррупции

Саминвестор02:44

Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

Lenta.ruвчера в 22:26

Связь между размером страны и уровнем коррупции нашли во Всемирном банке

News.ruвчера в 21:56

Всемирный банк связал размер государства с уровнем коррупции

НТВ03:48
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Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге

Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.
Обновлено в 02:45
Футбол

Газинский не поможет сборной России в матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Кипра.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Диетологи раскрыли секреты питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Авто

Genesis представил обновленный седан G90 для российского рынка

Премиальный бренд марки Hyundai — Genesis — привез на российский рынок обновленный седан G90.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Транспорт

СМИ объяснили задержки багажа в «Шереметьево» нехваткой грузчиков

Задержки багажа пассажиров в "Шереметьево" начались из-за нехватки сотен грузчиков: багаж не успевают обработать.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Пытавшийся потушить пожар на балконе подросток едва не сгорел

В квартире дома 11/2 по проспекту Косыгина едва не погиб в пожаре 16-летний юноша, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
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Политика

Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Политика

США обвинили Китай в искажении информации о торговых переговорах

Китай в выпущенной Госсоветом КНР в воскресенье «Белой книге» исказил «историю переговоров» с США и причины, которые завели ситуацию в тупик, говорится в заявлении офиса торгового представителя и министерства финансов США.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Общество

Кейт Миддлтон поразила роскошным нарядом на приеме в честь Трампа

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выглядела сногсшибательно на приеме в Букингемском дворце, устроенном по случаю визита американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании.
Обновлено в 02:56
Авто

Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса

Маркетологи опирались на древнегреческую мифологию: Кельт (Celtos), сын Геркулеса, отличался твёрдым и характером и был очень смелым.
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Гаджеты

Представлен новый Apple Mac Pro

Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Культура

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
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Культура

Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика

Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета

В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения трех машин в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:24
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Наука

На Марсе обнаружили подземные ледники, которые смогут образовать глобальный океан на планете

По сути, подземные ледяные запасы являются «записями» о прошлых изменениях климата.
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