Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупцииLenta.ru вчера в 22:26

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.

Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

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