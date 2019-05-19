Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гейГазета.Ru вчера в 20:26

Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

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