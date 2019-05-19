Музыка
Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гейГазета.Ru вчера в 20:26
Победитель "Евровидения - 2019" певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал, сообщает Super.ru.
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Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Крылья Советов» уступили «Спартаку»
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале Евровидения
Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Авто
Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке
Обновлено в 01:57
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Религия
В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 10:14
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвалась «Нива» с украинскими боевиками
Напомним, в начале мая пятеро боевиков 10-й бригады ВСУ подорвались в джипе на минах в Донбассе.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Украинские военные получили ранения в Донбассе
Киев рассказал, что трое украинских военных получили ранения в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил (ООС).
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Игры
THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»
Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено 17 мая в 21:04
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия
США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 08:48