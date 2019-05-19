Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентациюНародные новости 01:29

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
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Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

ФАН01:39

СМИ: Победитель «Евровидения-2019» скрыл от поклонников свою гомосексуальную ориентацию

Росбалт01:15

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Народные новости01:29

Победитель Евровидения-2019 обманул своих поклонников

News.ruвчера в 22:41

Победителя «Евровидения-2019» уличили в обмане

VSE42 Новостивчера в 23:51

Выяснилось, зачем победитель «Евровидения» скрыл, что он гей

Газета.Ruвчера в 20:26

Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»

Super.ruвчера в 09:59
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«Евровидение»-нормальным вход запрещен

Вести.UZ02:52
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Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Обновлено в 00:41
Музыка

Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения»

В этом году по результатам голосования профессионального жюри и жителей Европы и Австралии победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», который получил 492 балла.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Политика

Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»

Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол

Вальверде подтвердил интерес «Барселоны» к Гризманну

Наконец главный тренер катанлонцев Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферу пока еще форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 02:49
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка

Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.
Обновлено вчера в 21:29
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено 17 мая в 12:35
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

«Марш мира» против присутствия американских военных баз пошел на Окинаве

Обновлено в 00:56
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

Обновлено в 01:58
Политика

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 02:35
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