Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентациюНародные новости 01:29
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
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Музыка
Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения»
В этом году по результатам голосования профессионального жюри и жителей Европы и Австралии победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», который получил 492 балла.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
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Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
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Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
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Происшествия
Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве
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Армия и оружие
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Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
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Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички
Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Политика
Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»
Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
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Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол
Вальверде подтвердил интерес «Барселоны» к Гризманну
Наконец главный тренер катанлонцев Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферу пока еще форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 02:49
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
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Лазарев рассказал, в каком случае примет участие в Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не собирается больше принимать участие в Евровидении в качестве конкурсанта, но надеется, что его пригласят выступить в качества специального гостя.
Обновлено вчера в 21:29
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено 17 мая в 12:35
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири
Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
«Марш мира» против присутствия американских военных баз пошел на Окинаве
Обновлено в 00:56
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
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Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
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Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского
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