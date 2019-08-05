Экономика
Выяснилось, что прогноз роста ВВП в 1,3% был слишком оптимистичнымКрасная весна 08:19
Прогноз роста экономики России в 2019 году снижен до 1,1%, согласно опроса, проведенного Высшей школы экономики среди ведущих экономистов России и других стран, сообщает 5 августа ТАСС. Центр развития ВШЭ опросил ведущих экономистов об ожидаемом росте ВВП России в 2019 году.
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