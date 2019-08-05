Экономика

Выяснилось, что прогноз роста ВВП в 1,3% был слишком оптимистичнымКрасная весна вчера в 08:19

Прогноз роста экономики России в 2019 году снижен до 1,1%, согласно опроса, проведенного Высшей школы экономики среди ведущих экономистов России и других стран, сообщает 5 августа ТАСС. Центр развития ВШЭ опросил ведущих экономистов об ожидаемом росте ВВП России в 2019 году.
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Ни нацпроекты, ни смягчение ДКП не дадут рост ВВП РФ, близкий к 3%, считают эксперты

ПРАЙМвчера в 07:45

Эксперты сомневаются, что экономику России удастся «разогреть»

Росбалтвчера в 08:48

Профессиональные прогнозисты ухудшили ожидания по темпам роста российского ВВП

Банки.рувчера в 08:41

Выяснилось, что прогноз роста ВВП в 1,3% был слишком оптимистичным

Красная веснавчера в 08:19

Аналитики понизили прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 06:51

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП России

REGNUMвчера в 06:49

Эксперты понизили прогноз ВВП на 2019 год

Finam.Ruвчера в 02:49
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Происшествия

Взрывы на складе под Ачинском закончились

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов

Северная Корея произвела очередные пуски — в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря были выпущены два неопознанных снаряда.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов

По оценкам агентства Bloomberg, сделанным на основе индекса Bloomberg Billionaires Index, с 23 июля 10 наиболее богатых граждан Гонконга потеряли в общей сложности $19 млрд в результате падения котировок подконтрольных им компаний.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Транспорт

В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 05:59
Авто

Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями

Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.
Обновлено вчера в 06:21
Армия и оружие

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты

HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4

HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Обама призвал изменить закон об использовании оружия

Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено вчера в 15:55
Авто

Новый ГОСТ на номера вступил в силу

Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие

Индия планирует разработать замену российским Ми-17

Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Большинство россиян ездят на дачу отдыхать

Примерно 20% опрошенных признались, что посещают дачу каждую неделю. Кроме того, 8% респондентов на время лета живут на даче постоянно.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Технологии

В России появятся первые офлайн-магазины AliExpress

Первым партнером AliExpress в России станет Tele2. Россияне смогут купить понравившиеся товары в ближайших салонах связи.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 10:50
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

«Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:50
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
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