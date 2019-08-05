Экономика
Выяснилось, что прогноз роста ВВП в 1,3% был слишком оптимистичнымКрасная весна вчера в 08:19
Прогноз роста экономики России в 2019 году снижен до 1,1%, согласно опроса, проведенного Высшей школы экономики среди ведущих экономистов России и других стран, сообщает 5 августа ТАСС. Центр развития ВШЭ опросил ведущих экономистов об ожидаемом росте ВВП России в 2019 году.
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Происшествия
Взрывы на складе под Ачинском закончились
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов
Северная Корея произвела очередные пуски — в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря были выпущены два неопознанных снаряда.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
Гонконгские магнаты потеряли $19 млрд на фоне протестов
По оценкам агентства Bloomberg, сделанным на основе индекса Bloomberg Billionaires Index, с 23 июля 10 наиболее богатых граждан Гонконга потеряли в общей сложности $19 млрд в результате падения котировок подконтрольных им компаний.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 00:00
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Благодаря усовершенствованной коробке передач с двойным сцеплением и мощному двигателю, Shelby GT500 преодолеет четверть мили за 11 секунд.
Обновлено вчера в 06:21
Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
HP выпустила обновленную рабочую станцию серии Z6 – HP Z6 G4
HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено вчера в 15:55
Авто
Новый ГОСТ на номера вступил в силу
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Отмечается, что Индия, при реализации своего проекта сможет получить не только эффективную замену российского геликоптера, а и поставлять новую машину на экспорт.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Большинство россиян ездят на дачу отдыхать
Примерно 20% опрошенных признались, что посещают дачу каждую неделю. Кроме того, 8% респондентов на время лета живут на даче постоянно.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Технологии
В России появятся первые офлайн-магазины AliExpress
Первым партнером AliExpress в России станет Tele2. Россияне смогут купить понравившиеся товары в ближайших салонах связи.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
«Ахмат» переиграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
«Ахмат» нанёс поражение «Оренбургу» в матче четвёртого тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:50
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено вчера в 10:36