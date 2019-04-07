Происшествия
Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не былоВести.Ru 07:45
Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация неверна, сообщил представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".
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Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
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На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом, для того чтобы оценить состояние пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
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Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».
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Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
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В Москве задержаны двое граждан Великобритании
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Обновлено в 06:36
Общество
ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексации
Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.
Обновлено в 04:16
Общество
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Общество
В Омске детский паровозик прокатился под песню Rammstein
Обновлено в 09:01
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
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Авто
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Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Ужас на поле боя: в США оценили новые подствольные гранатометы России
Американские СМИ проанализировали возможности 40-мм российских подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", принятых на вооружение еще в советское время, и новых российских ГП-34, а также сравнили их с аналогом М203, который используют военные США.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Пожар произошел в промзоне на юге Москвы
В Москве произошел пожар в промышленной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах столицы.
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Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
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Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству
Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика
Клинцевич указал на готовность Порошенко к кровавым провокациям
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посоветовал Порошенко реально оценить ситуацию в своей стране, а не пугать электорат заявлениями.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»
Обновлено в 05:14