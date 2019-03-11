Вывод денег из России сократился на четвертьREGNUM 12:06

По сравнению с 2017 годом вывод денежных средств за рубеж уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе сократилось примерно в два раза. В прошлом году 57% всех операций по обналичиванию пришлось на выдачу денег со счетов и банковских карт физических лиц.

Вывод денег из России сократился на четверть

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