Финансы

Вывод денег из России сократился на четвертьREGNUM 12:06

По сравнению с 2017 годом вывод денежных средств за рубеж уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе сократилось примерно в два раза. В прошлом году 57% всех операций по обналичиванию пришлось на выдачу денег со счетов и банковских карт физических лиц.
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ЦБ отметил снижение на 24% объема сомнительных операций по выводу средств за рубеж

Коммерсантъ13:17

Вывод денег из России сократился на четверть

REGNUM12:06

В России в 2018 году на 24% сократился вывод средств за рубеж

Реальное время10:29

ЦБ отметил двукратное сокращение обналички в банковском секторе

Российская газета10:37

Обналичивание денег в банковском секторе России в 2018 году сократилось почти вдвое

ТАСС10:30

В 2018 году объем средств, выведенных из РФ за рубеж через сомнительные операции, уменьшился на 24% - ЦБР

Финмаркет11:38

Вывод денежных средств за рубеж в 2018 году уменьшился на 24%, ЦБ

АК&М10:55
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Футбол

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

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Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД

В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Обновлено в 12:10
Политика

Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок

Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 14:28
Космос

НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году

«Реализация государственно-частного партнерства по развитию пилотируемой системы посадки на Луну наряду с другими космическими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности, что приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится материалах на сайте НАСА.
Обновлено в 14:23
Футбол

ФК «Оренбург» на выезде сыграет с «Краснодаром»

Сегодня ФК «Оренбург» на выезде сыграет с ФК «Краснодар».
Обновлено в 01:03
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
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Политика

Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «влиянием» России

Президент США Дональд Трамп просит конгресс выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе и Центральной Азии.
Обновлено в 12:04
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии брошенной в квартире в Москве девочки

Пятилетняя девочка, которую ранее нашли в квартире в Москве с признаками истощения, находилась в помещении несколько дней в антисанитарных условиях без света и воды.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Эквадоре разбился самолет с кокаином

Небольшой самолет, перевозивший партию кокаина, разбился в Эквадоре в провинции Манаби, сообщает в понедельник портал Comercio со ссылкой на полицию страны.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии

Обновлено в 04:35
Политика

Украинского посла вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Культура

Псковский митрополит Тихон Шевкунов пишет пьесу про Крым

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов во время «XXI Корнилиевских православных образовательных чтений» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рассказал, что почти дописал пьесу про историю Крыма, которую летом должны поставить в Херсонесе, сообщает корреспондент «МК в Пскове».
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих

В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Политика

Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка

Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Политика

Латвия построила забор на границе с Россией

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления

В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 12:26
Кино

Бойкот кинотеатров стал причиной низких сборов мультфильма «Гурвинек»

За три выходных дня (с 8 по 10 марта 2019 года) доходы мультфильма в прокате составили 14 млн рублей.
Обновлено в 04:10
Футбол

Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Происшествия

Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко

Обновлено в 10:18
Происшествия

Приговор по делу Оюба Титиева будет оглашен 18 марта

Обновлено в 12:39
Политика

Украинского журналиста Скачко госпитализировали

Украинский журналист Владимир Скачко не явился на допрос в СБ Украины, так как был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщил в понедельник его адвокат Александр Телешецкий.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения

Обновлено в 08:59
Политика

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Обновлено в 11:58
Политика

Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР

«Украина сыграла ведущую роль», — написал предприниматель.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк родила дочь

Актриса Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой. Ребенок появился на свет в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Границы парка «Лосиный остров» сдвинут для реконструкции шоссе

Обновлено в 04:16
Общество

Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
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