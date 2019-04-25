Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»Finam.Ru вчера в 11:58

Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета. Заместителем председателя наблюдательного совета биржи стал Андрей Голиков.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Политика Трамп ответил на вопрос о возможных связях между Клинтон и Украиной Американское министерство юстиции хотело бы получить сведения о предположительных связях между Украиной и предвыборным штабом бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сказал в четверг, 25 апреля, американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Политика Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.

Происшествия Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Политика Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов, документ опубликован на портале правовой информации.

Авто Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Наука В Андах нашли останки окаменелых «химер» мелового периода Учеными-палеонтологи Йельского университета были обнаружены на территории колумбийских Анд останки окаменелых «химер» мелового периода, ранее неизвестного научному миру представителя плавающих членистоногих.

Путешествия Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.

Политика Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".

Экономика ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.