Экономика
Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»Finam.Ru 11:58
Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета. Заместителем председателя наблюдательного совета биржи стал Андрей Голиков.
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Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
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