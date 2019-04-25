Экономика
Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»Finam.Ru 11:58
Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета. Заместителем председателя наблюдательного совета биржи стал Андрей Голиков.
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