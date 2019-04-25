Экономика

Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»Finam.Ru 11:58

Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета "Московской Биржи", говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания набсовета. Заместителем председателя наблюдательного совета биржи стал Андрей Голиков.
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В набсовет Мосбиржи вошел учредитель нового банка Дмитрий Еремеев, главой набсовета переизбран Вьюгин

Банки.ру13:58

Наблюдательный совет Мосбиржи переизбрал своим председателем Олега Вьюгина

ТАСС12:08

Олег Вьюгин переизбран председателем наблюдательного совета «Московской биржи»

Финмаркет11:45

Вьюгин переизбран председателем набсовета «Московской биржи»

Finam.Ru11:58
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Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
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«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»

«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC.
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Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»

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Роспотребнадзор продлил срок хранения суточных проб школьного питания до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы Роспотребнадзор продлил срок хранения молочнокислой продукции, которую поставляют в школы и детские сады, до истечения срока реализации после эпидемии дизентерии в школах Москвы.
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Известная американская певица Мадонна выпустила свой первый за четыре года клип на песню Medellin.
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Россия выразила протест Австрии после осквернения памятника

Посольство России в Австрии направило ноту австрийским властям после осквернения памятника советскому солдату в Вене, сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
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