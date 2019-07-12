ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в РФ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

Политика Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik Литва Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение государственной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке российского информационного агентства Sputnik Литва.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Спорт Росгвардия не отзывала лицензии у биатлонных центров Тюменской области Управление Росгвардии не отзывало лицензии у биатлонных центров Тюменской области в связи с запретами на использование стрельбищ, расположенных в черте города.

Политика Россия назвала новые санкции США бессмысленными «Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

Политика Bloomberg: Кремль может провести парламентскую реформу для сохранения Путина у власти Один из источников Bloomberg констатировал, что реформа будет проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, отметил собеседник агентства.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Здоровье Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Финансы Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.

Армия и оружие В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ Личный состав поста воздушного наблюдения народной милиции ЛНР сбил беспилотный летательный аппарат украинских силовиков.

Космос Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.

Авто Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.

Политика Украинский телеведущий обматерил Путина Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.

Гаджеты Apple в Европу начала поставки iPhone 6s и iPhone 7 индийской сборки В Индии смартфоны компании Apple собирает компания Wistron, но изначально «купертиновская» компания там начала собирать смартфоны для местного рынка, чтобы добиться от правительства снижения налогов.

Политика Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Здоровье Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Крупнейший в мире алмазный рудник закроют Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.

Происшествия ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.