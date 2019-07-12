Энергетика
Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершеноТАСС 10:32
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в РФ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.
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Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik Литва
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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Россия назвала новые санкции США бессмысленными
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Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам
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Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
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Здоровье
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В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Финансы
Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей
Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
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Армия и оружие
В ЛНР сбит корректировавший обстрелы беспилотник ВСУ
Личный состав поста воздушного наблюдения народной милиции ЛНР сбил беспилотный летательный аппарат украинских силовиков.
Обновлено вчера в 17:28
Авто
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Обновлено в 09:08
Космос
Virgin Orbit готовит ракету LauncherOne к первому испытанию
Испытание станет одним из последних шагов программы развития, которая была начата в 2015 году, и которая была направлена не только на проектирование ракеты, но также на разработку системы крепления для самолёта.
Обновлено вчера в 05:06
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто
Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.
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Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.
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Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
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Анастасия Волочкова травмировала стопу во время репетиции
Анастасия Волочкова травмировала стопу на репетиции.
Обновлено в 01:28
Гаджеты
Apple в Европу начала поставки iPhone 6s и iPhone 7 индийской сборки
В Индии смартфоны компании Apple собирает компания Wistron, но изначально «купертиновская» компания там начала собирать смартфоны для местного рынка, чтобы добиться от правительства снижения налогов.
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Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.
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Крупнейший в мире алмазный рудник закроют
Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.
Обновлено в 11:02
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ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
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Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн
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Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
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Армия и оружие
В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию
В НАТО выразили обеспокоенность по поводу начала поставки российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 07:16