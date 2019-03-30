Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДеГазета.Ru 08:48

с чего всё началось

Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Игры Эксперты: Valve дразнит новым VR-шлемом Valve Index Компания дразнит новым изделием, считают эксперты. Во Всемирной сети разместили изображение, оно представляет собой снимок нового шлема.

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Происшествия На машину актера сериала «Бригада» упал сосед Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.

Происшествия Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.

Общество Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Происшествия В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Шоу-бизнес Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Спорт Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.

Политика Порошенко запутался в жалобах на Москву Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Экономика Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.

Политика Вице-президента США обвинили в домогательствах Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах.

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Политика В ДНР для Петра Порошенко изготовили двухтонный «Орден Иуды» Речь идет об "Ордене Иуды", который уже изготовили донецкие мастера. "Награда" диаметром два метра весит более двух тонн.