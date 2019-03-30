Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДеГазета.Ru 08:48

с чего всё началось

Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Хоккей «Авангард» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» Первый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ получился упорным, и потребовался овертайм для определения победителя.

Музыка В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein «Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.

Футбол «Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» «Удинезе» оказался сильнее «Дженоа» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Происшествия В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский» Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Футбол ФК «Мордовия» уступил «Сочи» в матче 29 тура первенства ФНЛ 30 марта в рамках 29 тура первенства ФНЛ в Саранске прошла встреча ФК «Мордовия» и ФК «Сочи», закончившаяся со счетом 0:2. «Борьба» началась только с 56-й минуты матча, когда защитника Евгения Ятченко удалили с поля красной карточкой.

Происшествия Гибель российского автогонщика попала на видео На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Экономика Ford Sollers планирует продать заводы в России В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.

Культура Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.

Происшествия Митинг в Барселоне вылился в беспорядки В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".

Общество В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.

Шоу-бизнес «Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".