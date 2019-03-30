Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДеГазета.Ru 08:48
Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.
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с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Украина.ру09:00
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