Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДеГазета.Ru 08:48

с чего всё началось

Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

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Общество В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.

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Здоровье В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.

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