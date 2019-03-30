Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДеГазета.Ru 08:48

Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули
 в российском внешнеполитическом ведомстве.
Украина.ру09:00

Подробнее о событии

«Украинскому избирательному процессу не нужны свидетели»

News.ru14:08

МИД РФ привлек внимание ОБСЕ к высылке журналистки Бондарь из Украины

Российская газета09:07

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Киевом журналистки Бондарь

Известия08:37

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины

RT на русском08:52

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Газета.Ru08:48

МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины корреспондента Украины.ру Бондарь

Украина.ру09:00

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины журналистки Маргариты Бондарь

ТАСС08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Футбол

Рахимов уверен, что арбитр испугался удалять игрока «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов после поражения от московского «Спартака» со счётом 3:1 заявил, что ему не в чем упрекнуть команду и раскритиковал работу арбитра.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории кондитерской фабрики в Нальчике

Обновлено в 13:11
Гаджеты

ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max

Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено в 10:42
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Автоспорт

Грожан потеряет три позиции на старте «Гран-при Бахрейна»

Обновлено в 14:39
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Обновлено в 14:33
Футбол

«Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛ

«Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Происшествия

В Канаде пумы чуть не задрали ребенка

Обновлено в 14:47
Спорт

«Локомотив» с трудом одолел «Енисей» в первом четвертьфинале ЧР

Калининградский «Локомотив» вышел в плей-офф со второго места в регулярном чемпионате, проиграв первую строчку в очном противостоянии с московским «Динамо» (2:3). «Енисей» завершил предварительный этап национального первенства на седьмой позиции.
Обновлено в 14:36
Футбол

На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»

Обновлено в 14:00
Происшествия

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты

Компания Xiaomi готовит анонс 20 новых продуктов

Компания включила в свои планы производство 20 новых продуктов, в скором времени состоится анонсирование изделий.
Обновлено в 09:09
Культура

Фестиваль Майкла Джексона изменится из-за скандала с педофилией

Обновлено в 05:44
Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
Обновлено в 13:50
Политика

Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

Обновлено в 10:07
Общество

В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли»

Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное