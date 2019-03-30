Политика

МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.
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с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули
 в российском внешнеполитическом ведомстве.
Украина.ру09:00

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Высылка Бондарь: Москва призвала прекратить киевский произвол

Вести.Ru08:45

МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины корреспондента Украины.ру Бондарь

Украина.ру09:00

МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку российской журналистки с Украины

RT на русском08:52

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Газета.Ru08:48

МИД РФ привлек внимание ОБСЕ к высылке журналистки Бондарь из Украины

Российская газета09:07

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Киевом журналистки Бондарь

Известия08:37

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку с Украины журналистки Маргариты Бондарь

ТАСС08:28
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Обновлено в 11:19
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90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге

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Наука

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Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Футбол

Рашид Рахимов: «Судья не удалил защитника „Спартака“. Этот эпизод развернул всю игру»

Вроде бы давление было неплохое, но, к сожалению, вот этот эпизод поменял всю игру: я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев наказывать его желтой карточкой, но, увидев, что она для него станет второй, дал паузу.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Футбол

Месси назвал лучших футболистов мира

Обновлено вчера в 11:52
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Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Энергетика

Козак не опасается роста цен на топливо

Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
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Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
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Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

Обновлено в 08:55
Спорт

Логинов пройдет медобследование после чемпионата России

В субботу на чемпионате России Логинов одержал победу в гонке преследования.
Обновлено в 10:52
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика

Путин отчитался о доходах за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.
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Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
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Футбол

Вратарь тульского «Арсенала» Левашов пропустит из-за травмы 6 недель

Восстановление вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки, займет до шести недель, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым.
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Шоу-бизнес

После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде

Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
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Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован

Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
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Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность

Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности.
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Футбол

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Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
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Возможны сильные разрушения: ученые предрекли сокрушительное землетрясение на Закарпатье – кадры

В исследовательском мире описали последствия сокрушительной сейсмической активности на территории Украины.
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Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и двое детей

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В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
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Хоккей

Сергей Шумаков: Мечтаю сыграть в финале против ЦСКА

Автор победной шайбы в первом матче Авангард - Салават Юлаев финала восточной конференции форвард Сергей Шумаков поделился своими впечатлениями от игры.
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34-летняя Анна Калашникова выходит замуж

Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
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