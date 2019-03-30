Политика
МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43
Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Вновь призываем профильные международные организации, в частности представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, а также соответствующие неправительственные структуры, прежде всего "Репортеров без границ", Международную федерацию журналистов, продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Украина.ру09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге
На помощь рыбакам были направлены судна на воздушной подушке Почти 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива 30 марта.
Обновлено в 10:47
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Футбол
Рашид Рахимов: «Судья не удалил защитника „Спартака“. Этот эпизод развернул всю игру»
Вроде бы давление было неплохое, но, к сожалению, вот этот эпизод поменял всю игру: я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев наказывать его желтой карточкой, но, увидев, что она для него станет второй, дал паузу.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Футбол
Месси назвал лучших футболистов мира
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Байдена обвинили в домогательствах
Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.
Обновлено в 00:26
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
Обновлено в 08:55
Спорт
Логинов пройдет медобследование после чемпионата России
В субботу на чемпионате России Логинов одержал победу в гонке преследования.
Обновлено в 10:52
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин отчитался о доходах за 2018 год
Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине
На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.
Обновлено в 11:34
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Футбол
Вратарь тульского «Арсенала» Левашов пропустит из-за травмы 6 недель
Восстановление вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки, займет до шести недель, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Сбежавшего из воинской части в Тверской области сержанта нашли мертвым
Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым.
Обновлено вчера в 02:57
Шоу-бизнес
После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде
Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую боевую готовность
Накануне выборов президента Украины оперативно-тактическая группировка "Восток" переведена в высшую степень боевой готовности.
Обновлено в 11:23
Футбол
«Реал» предложил 145 млн евро за Погба
Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Обновлено в 07:35
Космос
Возможны сильные разрушения: ученые предрекли сокрушительное землетрясение на Закарпатье – кадры
В исследовательском мире описали последствия сокрушительной сейсмической активности на территории Украины.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Хоккей
Сергей Шумаков: Мечтаю сыграть в финале против ЦСКА
Автор победной шайбы в первом матче Авангард - Салават Юлаев финала восточной конференции форвард Сергей Шумаков поделился своими впечатлениями от игры.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
34-летняя Анна Калашникова выходит замуж
Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56