МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки БондарьREGNUM 10:43

с чего всё началось

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь

Происшествия 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива в Петербурге На помощь рыбакам были направлены судна на воздушной подушке Почти 90 рыбаков сняли спасатели со льдины Финского залива 30 марта.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Футбол Рашид Рахимов: «Судья не удалил защитника „Спартака“. Этот эпизод развернул всю игру» Вроде бы давление было неплохое, но, к сожалению, вот этот эпизод поменял всю игру: я видел, что судья бежал к защитнику спартаковцев наказывать его желтой карточкой, но, увидев, что она для него станет второй, дал паузу.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Политика Байдена обвинили в домогательствах Бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена обвинила в сексуальных домогательствах бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, которая написала об этом в статье для издания The Cut.

Энергетика Козак не опасается роста цен на топливо Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Общество 1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.

Шоу-бизнес Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.

Спорт Логинов пройдет медобследование после чемпионата России В субботу на чемпионате России Логинов одержал победу в гонке преследования.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Политика Путин отчитался о доходах за 2018 год Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год.

Политика Слово «Россия» предложили писать с маленькой буквы на Украине На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, предлагающая писать слово "Россия" с маленькой буквы.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300 Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.

Футбол Вратарь тульского «Арсенала» Левашов пропустит из-за травмы 6 недель Восстановление вратаря тульского "Арсенала" Михаила Левашова, получившего повреждение пальца руки, займет до шести недель, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

Шоу-бизнес После развода Сергей Шнуров оставил большую часть имущества Матильде Основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился подробностями развода со своей бывшей женой Матильдой.

Происшествия Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Футбол «Реал» предложил 145 млн евро за Погба Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Хоккей Сергей Шумаков: Мечтаю сыграть в финале против ЦСКА Автор победной шайбы в первом матче Авангард - Салават Юлаев финала восточной конференции форвард Сергей Шумаков поделился своими впечатлениями от игры.