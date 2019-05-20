Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель БританииСтрана Советов on-line 02:17

Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.

Религия Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается «Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.

Финансы Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Политика Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Армия и оружие У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.

Здоровье Опрос показал, каких врачей не хватает в России Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.

Авто АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.

Политика Миссия МВФ начала работу на Украине «Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Спорт Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми Мужская сборная Швейцарии по биатлону сфотографировалась голой.

Энергетика Россия значительно увеличила поставки нефти в США Значительное увеличение поставок произошло на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле — с 1,33 млн баррелей в сутки в марте 2018 года до 740 тыс. баррелей в сутки в аналогичном месяце текущего года.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.

Армия и оружие В Минобороны России рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.