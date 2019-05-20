Политика

Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель БританииСтрана Советов on-line 02:17

Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
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Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в СБ ООН

Газета.Ru00:04

Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Российская газетавчера в 16:33

Представитель Британии дважды перебил российского коллегу на заседании СБ ООН по Украине

ТАССвчера в 16:59

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

RT на русскомвчера в 16:51

Постпред Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Известиявчера в 16:49

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН по Украине

РБКвчера в 18:45

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

РИА Новостивчера в 15:53
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:36, Ашберн
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