Политика
Выступление Небензи в СБ ООН прервал представитель БританииСтрана Советов on-line 02:17
Зампостпред Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен выкриками с места на полуслове прервал речь постпреда РФ Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался обсуждать вопрос о законе о государственном языке на Украине.
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Представитель Британии грубо прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Российская газетавчера в 16:33
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