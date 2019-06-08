Выступление «Машины времени» в День России отменилиРИА Новости 11:20

Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин. Ранее об отмене выступления написал Андрей Макаревич в Facebook.

Выступление «Машины времени» в День России отменили

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