Музыка
Выступление «Машины времени» в День России отменилиРИА Новости 11:20
Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин. Ранее об отмене выступления написал Андрей Макаревич в Facebook.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
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В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
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Вместе с утечкой о характеристиках новой карты Radeon RX 5700 XT подоспела свежая информация и о новеньком CPU AMD Ryzen 9 3950X.
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На сайте Microsoft запустили продажу Xbox Game Pass для владельцев персональных компьютеров.
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Политика
Партия Зеленского представила первых кандидатов в Раду
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского представила первых своих 20 кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:30
Общество
Дело Ивана Голунова. Журналиста «Медузы» подозревают в распространении наркотиков. Его коллеги говорят, что дело сфабриковано из-за его профессиональной деятельности
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Обновлено вчера в 13:40
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».
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С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
С начала основного периода Единого госэкзамена (ЕГЭ-2019) более 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
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В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии
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Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»
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Происшествия
В Тульской области загорелся торговый центр
Пожарные тушат пожар на крыше торгового центра в городе Щекино Тульской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:08
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Журналист «Медузы» Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта 2019 года.
Обновлено в 06:48
Происшествия
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Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
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Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.
Обновлено 06 июня в 16:20