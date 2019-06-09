Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День РоссииГазета.Ru 01:00

Пресс-секретарь советской и российской рок-группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что музыкальный коллектив не выступит под стенами Кремля 12 июня в День России, передает РИА "Новости". Он отметил, что выступление группы было запланировано, но его отменили.
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Андрей Макаревич
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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