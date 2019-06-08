Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменилиРИА Новости вчера в 23:37
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
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«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади
Фонтанка.Рувчера в 11:45
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Как объяснить странную погоду этой весной? Ответ дает новая климатическая модель
Климатологи из Института Альфреда Вегенера и других научных учреждений Германии разработали климатическую модель, которая способна правильно предсказывать волнообразную траекторию струйного течения — мощного воздушного потока, проходящего в с запада на восток в умеренных широтах Северного полушария.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Обновлено в 02:25
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
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Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи
Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
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СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США
По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни.
Обновлено в 04:03
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:35
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Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии
Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Внеочередные выборы президента начались в Казахстане
Обновлено вчера в 21:02
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Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты
На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей
Свыше 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов с начала основного периода Единого госэкзамена.
Обновлено в 04:25
Политика
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Армия и оружие
ВС Сирии отразили атаку 150 боевиков из Идлибской зоны деэскалации
Обновлено 07 июня в 15:14
Теннис
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Обновлено в 03:53
Спорт
Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами
Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских
Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Авто
Компания Hyundai вывела на тесты хэтчбек нового поколения Hyundai i20
Компания Hyundai готовит дебют нового поколения хэтчбека Hyundai i20 и его кросс-версии i20 Active.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены
О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.
Обновлено вчера в 14:21
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Температура в Москве приближается к рекордной
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
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