Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменилиРИА Новости вчера в 23:37

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

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