Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменилиРИА Новости вчера в 23:37

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
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Лидер «Машины времени» сообщил об отмене концерта у Кремля в День России

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Газета.Ru02:46

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

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Отменилось выступление «Машины времени» на Дне России

РЕН ТВвчера в 14:17

«Кто-то кому-то позвонил». Андрей Макаревич сообщил об отмене выступления на Красной площади

Фонтанка.Рувчера в 11:45
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Андрей Макаревич
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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