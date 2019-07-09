с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Maruv прервала интервью из-за вопроса "чей Крым". Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

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