Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»Газета.Ru 00:42
Ранее сообщалось, что Maruv прервала интервью из-за вопроса "чей Крым". Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
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Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика
Центробанк назвал основные способы кражи денег с карт россиян
Россияне чаще всего лишаются средств на счетах из-за низкой киберграмотности (29%), потери смартфона (27%) или в результате непосредственной кражи денег с карты (11%).
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Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
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«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с Погба
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Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
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Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.
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Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
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На сцене «Балтийского дома» показали «Эдипа» Роберта Уилсона
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Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина
Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Политика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать «арктическим игроком»
Китай положительно относится к развитию международного сотрудничества в Арктике, если оно строится на взаимной выгоде, уважении и открытости, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая, отвечая на просьбу прокомментировать желание Киева стать активным "арктическим игроком".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
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Как выглядели бы «Очень странные дела» в стиле аниме 80-х
Обновлено вчера в 14:55
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Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
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Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено 08 июля в 01:42
Здоровье
Мужчина поверил медицинским советам из интернета и оказался при смерти
Студент медицинского университета Нихил Аутар (Nikhil Autar) рассказал, что чуть не погиб после того, как последовал совету из интернета использовать соду для лечения лейкемии.
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В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Около 450 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области
В зоне паводка в Иркутской области госпитализировано 442 человека, а всего за помощью к медикам обратилось более 3,2 тысячи человек.
Обновлено 07 июля в 22:01
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Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд»
Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
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Медведь забрался в жилой дом в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42