Футбол

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июняSport24.ru 14:06

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня. Время начала игры станет известно позже. Матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Спорт-Экспресс14:34

Товарищеский матч «Торпедо» со старейшим клубом мира пройдет 22 июня

РИА Новости15:00

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Soccer.ru14:57

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Чемпионат15:03

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

Sport24.ru14:06

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Матч ТВ13:48

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

Sportbox.RU13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Обновлено в 12:14
Политика

Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области

Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Наука

70 согласных и 40 падежей

Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева

Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В четвертом матче 1/4 финала армейцы оказались сильнее "бело-голубых". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Единоборства

Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Спорт

О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме

Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Политика

Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика

Появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

В своем обращении к гражданам Назарбаев напомнил об успехах, которых казахстанскому народу удалось достичь в развитии республики, а также подчеркнул, что для него стало большой честью его избрание на должность первого президента Казахстана.
Обновлено в 09:33
Происшествия

На заводе в Омске произошел мощный пожар с выбросом едких веществ

Едкий выброс из-за горения, со слов очевидцев, виднелся в различных частях города.
Обновлено в 04:58
Политика

Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, который объявил о решении уйти в отставку.
Обновлено в 14:24
Политика

Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
Обновлено в 09:09
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3

Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия решила задействовать «силовые провокации» с целью сорвать президентские выборы на Украине.
Обновлено в 16:00
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
Авто

Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга

Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы

Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено в 12:41
Наука

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек, сообщается на официальном сайте крупнейшей математической награды в мире.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Дочка Юлии Началовой может унаследовать многомиллионные долги матери

Денежная задолженность в 20 миллионов рублей, которая осталась у Юлии Началовой перед хоккеистом Александром Фроловым, может быть унаследована 12-летней дочерью певицы.
Обновлено в 05:14
Политика

Рябков заявил о необходимости диалога между Россией и США по Венесуэле

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 18 марта по итогам встречи с представителем США Эллиоттом Абрамсом в Риме заявил, что назрела необходимость в диалоге между Москвой и Вашингтоном по Венесуэле.
Обновлено в 12:59
Наука

В США придумали способ межзвездных путешествий

Обновлено в 14:32
Космос

Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»

На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Торпедо
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК. 3-кратный чемпион СССР, 6-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель первого в новейшей истории Кубка России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шеффилд Уэнсдей
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Шеффилда, графство Саут-Йоркшир. Один из самых старых и титулованных клубов в Англии. Основан в 1867 году под названием «Уэнсдей», в 1929 году был переименован в «Шеффилд Уэнсдей».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное