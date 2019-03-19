Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июняSport24.ru 14:06

Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня. Время начала игры станет известно позже. Матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.

Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня

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