Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевелИзвестия 04:57

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год. Согласно подсчетам аналитиков сервиса, компанию «под ключ» можно купить сейчас в среднем за 3,05 млн рублей.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев.
РБК01:00

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Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

Snob.ru06:07

В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00
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Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье

При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества

При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.
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Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
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Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

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Футбол

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Обновлено в 04:09
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Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине

Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники.
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Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

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Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

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Обновлено в 06:21
Здоровье

В Тюменской области увеличат автопарк скорой помощи

Станцию скорой медицинской помощи в Тюмени посетил губернатор Тюменской области Александр Моор Александр Моор посетил станцию скорой медицинской помощи областной столицы.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

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Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

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Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

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Украина готовится к перебоям в транзите газа из России.
Обновлено вчера в 18:27
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
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В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

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Футбол

Ари: «9 мая для меня – один из главных дней в году»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о своем отношении к национальным российским праздникам.
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"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
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Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
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Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

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Экономика

Опрос выявил отказ россиян от кредитов

Согласно полученным результатам, за последний год две трети жителей России (62%) не пользовались кредитами.
Обновлено в 01:50
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