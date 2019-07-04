Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевелИзвестия 04:57

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год. Согласно подсчетам аналитиков сервиса, компанию «под ключ» можно купить сейчас в среднем за 3,05 млн рублей.
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с чего всё началось

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.
РБК01:00

Подробнее о событии

Готовый бизнес в Казани за год стал дороже на треть

БИЗНЕС Online04:11

Статистика: все больше россиян хотят продать свой бизнес

Snob.ru06:07

В России выросло число желающих продать свой бизнес

Эхо Москвы01:30

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Известия04:57

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Коммерсантъ03:21

Россияне стремятся избавиться от бизнеса. На Урале продают активы за бесценок

URA.Ru02:11

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

РБК01:00
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Происшествия

В Берлине загорелся крупнейший вьетнамский торговый центр

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Саратове полицейские похищали деньги с банковских карт задержанных

Один раз полицейские украли у задержанного и наличные деньги. В общей сложности они похитили почти 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили к месту отбывания наказания — в исправительную колонию.
Обновлено в 08:32
Политика

Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников

Обновлено вчера в 13:53
Политика

Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата

Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Кино

Том Холланд: Человек-паук вполне мог бы быть геем

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Летчик-испытатель раскрыл новую фигуру пилотажа для вертолета Ми-28Н

Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.
Обновлено в 05:34
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Космос

Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света

Обновлено в 08:01
Экономика

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Авто

Ferrari анонсирует выход гибридного SF90 Stradale

Итальянская марка готовит к запуску новый суперкар Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 01:46
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Авто

Компания Opel представила обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Общество

Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне

Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Сотрудники «ГАЗа» устроили акцию у резиденции посла США в Москве

Как передает корреспондент "Интерфакса", Как передаёт корреспондент "Интерфакса", к зданию резиденции, где проходит прием по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, люди пришли с плакатами "Санкции США против ГАЗа - нарушение прав простых людей".
Обновлено в 08:20
Политика

Медведев поручил маркировать продукцию из виноматериалов

Винные напитки, которые производят из виноматериалов, необходимо маркировать, чтобы у потребителей была возможность отличить их от вина, созданного из винограда.
Обновлено в 08:10
Авто

На покупку новых авто россияне потратили почти триллион рублей

С января по май жители России потратили в среднем триллион рублей на приобретение новых машин.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Спорт

Россия — Испания. Прямая трансляция чемпионата Европы по баскетболу

Женская сборная России по баскетболу в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу встретится со сборной Испании.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Кино

Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле

В Сети появились первые кадры из нового сериала Netflix о вампире Дракуле, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:53
Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:08
Политика

Путин прибыл в Италию на переговоры с властями страны

Обновлено в 07:12
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