Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевелИзвестия 04:57
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год. Согласно подсчетам аналитиков сервиса, компанию «под ключ» можно купить сейчас в среднем за 3,05 млн рублей.
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Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.РБК01:00
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