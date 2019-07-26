Экономика
«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателюРБК 08:15
На фоне размещения акций «Газпрома» стоимость бумаг компании на Московской бирже заметно выросла. Утром в пятницу их стоимость достигла отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Игры
Doom, Doom 2 и Doom 3 вышли на Nintendo Switch. Позже страницы с играми были удалены
Обновлено в 10:53
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Экономика
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Происшествия
Россияне поругались, бросили годовалую дочь на дороге и уехали
Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге.
Обновлено в 12:05
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено в 12:19
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой
Российские военные не направляли в Сербию никаких бронетранспортеров. Информацию румынских властей опровергли в министерстве обороны России.
Обновлено в 12:33
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Экономика
Треска встала на пути «Северного потока-2»
Представленный властями Дании к рассмотрению компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG юго-восточный маршрут вызвал беспокойство у местных рыболовов.
Обновлено в 12:05
Общество
Рособрнадзор огласил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для получения аттестата об освоении программы среднего общего образования.
Обновлено в 06:07
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp.
Обновлено в 12:21
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Политика
МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге
Обвиняемый в убийстве активистки Елены Григорьевой в Петербурге арестован на два месяца.
Обновлено в 09:54
Авто
Kia подтвердила разработку пикапа
Компания KIA приступила к разработке нового среднеразмерного пикапа – конкурента Ford Ranger. Модель выйдет на рынок в 2022 или 2023 году.
Обновлено в 12:06
Транспорт
МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein
Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Политика
Суд впервые прекратил дело о неуважении к власти из‑за поста о Путине
Суд Котласа (Архангельская область) прекратил дело о неуважении к власти, которое завели на местного жителя Дмитрия Попперека из‑за постов в «ВКонтакте».
Обновлено в 12:00
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Силовики пришли домой к родителям Константина Янкаускаса
Силовики пришли домой к родителям Константина Янкаускаса Муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас сообщил, что силовики пришли с обыском домой к его родителям.
Обновлено в 12:10