Экономика

«Газпром» продал почти 3% своих акций одному покупателюРБК 08:15

На фоне размещения акций «Газпрома» стоимость бумаг компании на Московской бирже заметно выросла. Утром в пятницу их стоимость достигла отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Пакет акций «Газпрома» в 2,93% продан по одной заявке

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